Kargı Belediyesi millet bahçesi parkı yaptıracak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum İli Kargı İlçesi Mihrihatun Mahallesi 271 ada 4 nolu parsel de kayıtlı bulunan 5.233,09m2 lik taşınmaz üzerine millet bahçesi park yapımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.