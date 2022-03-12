KARDEMİR 200 personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mühendis, Uzman, Uzman Yardımcısı, Denetçi, Denetçi Yardımcısı, İşyeri Hekimi ve İşçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak.

Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak olup 28 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

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