Karayolları Genel Müdürlüğü reklam levhalarını kiraya verecek
İLAN 13.07.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü otoyol ağında muhtelif kilometrelerde toplam 35 adet ve 2.800 m² reklam levhası tesis edilerek kiralanması işi ihale edilecek.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.ve 47. maddesine göre açık ihale usulü ile 2 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00'da Karayolları Genel Müdürlüğü A Blok Küçük Toplantı Salonunda yapılacak.
İhale şartnamesi Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bakım ve İşletme Şubesi Müdürlüğünden 550,00 TL karşılığında temin edilebilecek.
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