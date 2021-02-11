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Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

İLAN 11.02.2021, 00:12 11.02.2021, 00:17
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Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 10. Bölge (Trabzon) Müdürlüğü sınırları dahilindeki 3800 adet Muhtelif Parsellerin Taşınmaz Değerlemesi için danışmanlık hizmeti alacak.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olan ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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