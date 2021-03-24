Karacabey hükümet konağında restorasyon yapılacak
İLAN 24.03.2021, 00:43
9
Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Karacabey Hükümet Konağı restore edilecek.
İhale, 6 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2°
parçalı bulutlu