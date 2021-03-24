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Karacabey hükümet konağında restorasyon yapılacak

İLAN 24.03.2021, 00:43
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Karacabey hükümet konağında restorasyon yapılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Karacabey Hükümet Konağı restore edilecek.
İhale, 6 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacak.
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

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