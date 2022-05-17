Karabük Üniversitesi'nden öğretim üyesi alım ilanı
İLAN 17.05.2022, 01:35
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile 33 öğretim üyesi istihdam edecek.
İlan için son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.
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