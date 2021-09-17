Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek.

Ulaşım ihalesi kapsamında;

1- Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı (Hat no:9)

2- O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler (Hat no:21)

3- Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş (Hat no:22)

4- Belenköy TOKİ-Terminal-Şirinevler (Hat no:31)

5- Belenköy TOKİ-Beşbinevler (Hat no: 32) hatlarında özel halk otobüsü çalıştırılması için izin verilecek.

İhale 27 Eylül 2021 tarihinde Karabük Belediyesi encümen odasında yapılacak.

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