Karabük'te toplu ulaşım hattı kiralama ihalesi
İLAN 17.09.2021, 01:30
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Karabük Belediye Başkanlığı, 5 adet özel halk otobüsü hattını 120 ay süre ile kiraya verecek.
Ulaşım ihalesi kapsamında;
1- Balıkpazarı-Sanayii Sitesi-Cumayanı (Hat no:9)
2- O.S.B.-Çerçiler Mah.-Belenköy Mah.-TOKİ-Aydınlıkevler Mah.-Karabük Mah.-Bayır Mah.-Balıkpazarı-Yeşil Mah.(Esentepe)-Kapullu Mah.-Beşbinevler (Hat no:21)
3- Şirinevler-Terminal-Kartaltepe-Kurtuluş (Hat no:22)
4- Belenköy TOKİ-Terminal-Şirinevler (Hat no:31)
5- Belenköy TOKİ-Beşbinevler (Hat no: 32) hatlarında özel halk otobüsü çalıştırılması için izin verilecek.
İhale 27 Eylül 2021 tarihinde Karabük Belediyesi encümen odasında yapılacak.
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