Kantin kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Avşar, Karacasu ve Bahçelievler yerleşkelerinde bulunan 12 adet kantini 18 ay süreyle kiraya verilecek.

İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatlerinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilir. İhale, 1 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İhale Toplantı Salonu'nda 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacak.

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