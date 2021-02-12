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Kanalizasyon şebeke hattı için boru satın alınacak

İLAN 12.02.2021, 00:18 12.02.2021, 01:11
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Kanalizasyon şebeke hattı için boru satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Çorum İl Özel İdaresi kanalizasyon şebeke hattı için boru satın alacak. İhale 17.02.2021 tarinde Mimarsinan Mah. İnönü Cad. No:167 Merkez/Çorum adresinde, saat  11:00 yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için tıklayın.

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