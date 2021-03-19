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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor

İLAN 19.03.2021, 01:14
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilçesi Dulkadiroğlu ilçesinde değeri ₺149.859 – ₺295.406 arasında değişen 249 konut satışa çıkarıldı.
Alt Gelir Grubu ve Sosyal Konut Projesi olarak satışa çıkarılan konutlarla ilgili birim fiyatı ve taksit ücreti ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

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