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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor
İLAN 19.03.2021, 01:14
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilçesi Dulkadiroğlu ilçesinde değeri ₺149.859 – ₺295.406 arasında değişen 249 konut satışa çıkarıldı.
Alt Gelir Grubu ve Sosyal Konut Projesi olarak satışa çıkarılan konutlarla ilgili birim fiyatı ve taksit ücreti ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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