Kadıköy Belediyesi'nden kiralık sinema salonları

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 7 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verecek.

İhale, 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

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