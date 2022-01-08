Kadıköy Belediye Başkanlığı'ndan kiralık sinema salonları
İLAN 08.01.2022, 00:03
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 8 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya veriyor.
İhale, 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların 31 Ocak 2022 günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermesi gerekmektedir.
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