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Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
İLAN 19.03.2021, 01:16
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor.
Ön yeterlik değerlendirmesi, 7 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak.
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.
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