Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul ili 4 grup kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet ediyor.

Ön yeterlik değerlendirmesi, 7 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.