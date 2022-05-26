Kabatepe Günübirlik Tesisleri kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri 3 ay süre ile kiraya verilecek.

İhale 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00’de Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Mevki İdari Bina toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalede tahmin edilen bedel aylık 140 bin Türk Lirası’dır.

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