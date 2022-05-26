Kabatepe Günübirlik Tesisleri kiraya verilecek
İLAN 26.05.2022, 00:13
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı Eceabat İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kabatepe Günübirlik Tesisleri 3 ay süre ile kiraya verilecek.
İhale 3 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00’de Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çamburnu Mevki İdari Bina toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhalede tahmin edilen bedel aylık 140 bin Türk Lirası’dır.
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