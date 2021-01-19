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Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın kiralama işi yapılacaktır

İLAN 19.01.2021, 01:51
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Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın kiralama işi yapılacaktır

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camili Mahallesi sınırlarında bulunan 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ilanda belirtilen kısmı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen taliplilerden istenen belgeler, ihale tarihi ve yeri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

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