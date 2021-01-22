İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İLAN 22.01.2021, 00:34 22.01.2021, 00:37
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Yenidoğan Mahallesi'deki bulunan muhammen bedeli 285 bin ila 1 milyon 181 bin 667 TL arasında değişen 30 dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılacaktır.
Satış tarihi, ihaleye katılım şartları ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz.
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