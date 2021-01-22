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İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak

İLAN 22.01.2021, 00:34 22.01.2021, 00:37
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İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, mülkiyeti İzmit Belediyesi'ne ait olan Yenidoğan Mahallesi'deki bulunan muhammen bedeli 285 bin ila 1 milyon 181 bin 667 TL arasında değişen 30 dairenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı yapılacaktır.
Satış tarihi, ihaleye katılım şartları ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz.

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