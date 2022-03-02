İzmit Belediyesi'nden konut satışı
İLAN 02.03.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmit Belediyesi'ne ait kat mülkiyetli 28 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen evrakı 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale 10 Mart 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası'nda Encümen huzurunda yapılacak.
Fatih Mahallesi'nde bulunan dairelerin satışına ilişkin ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
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