İzmir ve Manisa'da Vakıflar'dan kiralık taşınmazlar

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir ve Manisa'da bulunan 201 adet taşınmazı ihaleyle kiraya verecek.

İş yeri, mesken, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesine katılmak isteyenlerin, gerekli evrakları en geç 7 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar İhale Bürosuna (İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Kiralama Servisi) teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale 8 ve 9 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleştirilecek.

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