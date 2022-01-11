İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden spor tesisi kiralama ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Çiğli Ana Kampüsü'nde yer alan 4 adet çok amaçlı açık spor tesisi alanını kiraya veriyor.

Spor tesisi kiralama ihalesi 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.ikc.edu.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilecek. İhaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100 TL karşılığında satın alması zorunludur. İhale dosyası ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.