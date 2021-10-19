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İzmir Karabağlar'da TOKİ konutları satışa çıkıyor

İLAN 19.10.2021, 00:02
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İzmir Karabağlar'da TOKİ konutları satışa çıkıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesinde İLBANK projesi kapsamında yaptırılan 141 konut açık artırma ile satılacak.
2 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Konut Müzayedesine salondan katılmak isteyenler için kayıt işlemleri İzmir'deki Balçova Termal Otel Kardelen Salonunda ve İstanbul Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda saat 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacak.
Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 1 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.30'a kadar alınacaktır.
İlanı görüntülemek için tıklayınız.

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