İzmir Dikili'de 15 adet daire ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dikili Belediye Başkanlığı, Çandarlı mahallesinde bulunan 15 adet daireyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satacak.

İhale, 17 Mart 2022 tarihinde Belediye Konferans ve Düğün Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak. Şartname 500 TL karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Taşınmaz satış ihalesini görüntülemek için tıklayınız.