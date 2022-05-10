İzmir'de taksi plakası ihalesi
İLAN 10.05.2022, 00:19
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belediye sınırları içerisine dahil edilen ilçelerdeki ticari taksi sayısının artırılması için ihale düzenleyecek.
İhale Şartnamesi, ilanın gazetede yayınlandığı günden başlamak üzere 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak alınabilecek.
111 adet taksi plakası verilmesi için düzenlenecek ihale, 26 Mayıs 2022 tarihinde Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu'nda Encümen tarafından yapılacak.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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