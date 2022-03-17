İzmir'de mimari proje yarışmasına davet

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen "İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi Mimari Proje Yarışması", TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği kapsamında ulusal, tek aşamalı ve serbest mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmaya konu olan alan İzmir ili, Güzelbahçe ilçesinde yer alan ve mülkiyeti İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ait olan 2030 ada, 33 ve 85 numaralı parsellerdir. Yarışmanın konusu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Yerleşkesi eğitim ve araştırma binaları ile bu binalara hizmet edecek sosyal-kültürel tesisler ve barınma amaçlı yapıların yerleşke yaşantısı bütünlüğü içinde tasarlanmasıdır.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma web sayfası olan “www.iztovakfi.org/yarisma” adresinden yarışma şartnamesi ve eklerini indirebilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 7 Haziran 2022 Salı günüdür.

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