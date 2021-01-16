İtfaiye malzemeleri satın alınacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı İtfaiye Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Yangın Söndürme Köpüğü 10000 KG Temiz Hava Solum Seti 15 Takım Yangın Hortumu 110'luk 4000 Metre İş Eldiveni 10000 Çift Yangın Hortumu 85'lik 7000 Metre.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.02.2021 - 11:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Adana Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı Evrak Kayıt (Belediye Evleri Mh. 84298 Sk. 01360) Çukurova/ADANA

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