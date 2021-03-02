İstinye Üniversitesi reklam ajansı danışmanlık hizmeti alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstinye Üniversitesi, Reklam Ajansı Danışmanlık ve Hizmet Alım İhalesi yapacak.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecek olup kısmi teklife kapalıdır.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz