İstanbul'da 164 adet kamu konutu satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 164 adet kamu konutunu satışa sundu.

Kamu konutlarının satış ihaleleri, 8 -18 Kasım 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek.

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