İstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.05.2021 15:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere buradan ulaşabilirsiniz.