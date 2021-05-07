İstanbul/Beşiktaş'ta bulunan taşınmaza ilişkin arsa satış karşılığı gelir paylaşım işi ihalesi
İLAN 07.05.2021, 01:19
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, “İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Bulunan Taşınmaza İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.05.2021 15:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere buradan ulaşabilirsiniz.
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