İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek
İLAN 01.11.2021, 00:40
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.
İhale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.
İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.
Detaylı bilgi için tıklayınız
Vakıflar Genel Müdürlüğünün ihale ilanlarına ulaşmak için tıklayınız
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