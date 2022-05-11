İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden akademik personel alım ilanı

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca 111 Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi istihdam edecek.

Akademik kadrolar için başvurular 24 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine yapılacak.

Akademik personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.