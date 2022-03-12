İstanbul Ticaret Borsası eğitim ve sınav düzenleyecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Ticaret Borsası, Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelik ile Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracıların Eğitim ve Sınav Usul ve Esasları çerçevesinde aracılık eğitimi ve sınavı düzenleyecek.

Aracılık eğitimine katılmak isteyenlerin dilekçe ile 8 Nisan 2022 günü saat 17.00'ye kadar şahsen Borsa Genel Sekreterliğine başvurmaları ve dilekçe ekine istenilen belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Aracılık Eğitim ve Sınavı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü 09:00 - 15:00 saatleri arasında Borsa Hizmet Binası'nda yapılacak.

İlanı görüntülemek için tıklayınız.