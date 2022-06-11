İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden araç satış ihalesi
İLAN 11.06.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 adet ikinci el taşıtı, İstanbul Rumeli Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre açık teklif usulüyle satacak.
İhale 17 Haziran 2022 tarihinde Üniversitenin Mehmet Balcı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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