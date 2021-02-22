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İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacak

İLAN 22.02.2021, 00:32 22.02.2021, 00:40
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İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi  kadrolarına başvuru şekli, süresi, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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