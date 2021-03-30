Son Dakika

İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

İLAN 30.03.2021, 00:12 30.03.2021, 00:16
6
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Okan Üniversitesi'nin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin” ilgili  maddeleri  uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Akademik personel alımları için aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@