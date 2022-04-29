İstanbul Kültür Üniversitesi'nden arsa satış ihalesi
İLAN 29.04.2022, 00:01
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Kültür Üniversitesi, Başakşehir'de bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı.
Bahçeşehir 2. Kısım'da bulunan 13.301 ve 16.139 m² alanlı arsaların satışı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
İhale, 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi (5.Kat Senato Toplantı Salonu) Eski Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri D-100 Yan yolu, Bakırköy, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.
İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.
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