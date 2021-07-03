İstanbul Gelişim Üniversitesi 143 akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 143, Öğretim Görevlisi kadrosuna 35, Araştırma Görevlisi kadrosuna ise 24 akademik personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.