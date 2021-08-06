İstanbul'da kamu konutları ihaleyle satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Beyoğlu, Fatih ve Büyükçekmece ilçelerinde yer alan 66 adet kamu konutu açık teklifle satışa sunuldu.

Satış ihalesi 27, 31 Ağustos ve 1, 2 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sokak No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu adresinde gerçekleştirilecek. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şartı aranmaktadır. Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek.

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