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İstanbul'da 75 gayrimenkul kiraya verilecek

İLAN 22.01.2021, 00:31 22.01.2021, 00:33
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İstanbul'da 75 gayrimenkul kiraya verilecek

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.
Fatih, Beyoğlu, Sarıyer, Şişli, Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de bulunan ve aralarında han dükkanı, daire, ofis, arsa gibi 75 gayrimenkullerle ilgili kiralama şartları ve diğer ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz.

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