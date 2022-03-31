İstanbul'da 20 adet daire satılacak
İLAN 31.03.2022, 01:07
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 20 adet daireyi satışa sundu.
Dairelerin satış ihaleleri, 18-29 Nisan 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Ataşehir Belediye Başkanlığı 7. Kat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.
Şartnameler, ihale tarihinden bir iş günü öncesine kadar Barbaros Mahallesi Barbaros Cadddesi Büyükemir Plaza No:229/3 Ataşehir/İstanbul adresinden satın alınabilir.
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