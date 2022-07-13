İstanbul'da 185 konut satılacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul'da 185 adet konutu açık artırma ile satacak.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sütlüce'de bulunan 185 adet konutun müzayedesi, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Konut sahibi olmak isteyenler, müzayedeye internet üzerinden de katılabilecek.

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