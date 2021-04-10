İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arsa satış duyurusu

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait, ilanlarda belirtilen ilçelerdeki arsaları satışa çıkarıyor.

28 Nisan 2021 günü yapılacak olan satışlar 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden istenilen belge ve aranılan şartlar ile diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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