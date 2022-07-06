İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı feribot satışı yapacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 1.200 yolcu kapasiteli yüksek hızlı hafif yolcu feribotunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkardı.

İhale, 3 Ağustos 2022 tarihinde saat 11.05'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

İhalede muhammen bedel 235 milyon 800 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.