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İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 akademik personel alacak

İLAN 14.02.2021, 00:22
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İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilnda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacak.

Akademik personel alımı için aranan genel ve özel şartlar ile başvuru süresiyle birlikte diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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