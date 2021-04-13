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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İLAN 13.04.2021, 01:11
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"  ve  “İstanbul  Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Esasları”  uyarınca  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.
Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
 

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