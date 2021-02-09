İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Aydın Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılan olan akademisyen alımları için özel ve genel şartların yanında istenilen belgeler ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz