İstanbul Atlas Üniversitesi 80 öğretim üyesi alıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Atlas Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alacak.

Başvurular, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz