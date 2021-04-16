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İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

İLAN 16.04.2021, 01:58
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İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi'nin ilanda belirtilen  Fakülte/Yüksekokul  bölümlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacak.
Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

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