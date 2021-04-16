İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi'nin ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacak.

Öğretim üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.