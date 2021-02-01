Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda bulunan 122.271 m² alan kiraya verilecek
İLAN 01.02.2021, 00:10 01.02.2021, 01:01
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Isparta Süleyman Demirel Havalimanında bulunan 122.271 m²’lik arazi ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulü ile ihale edilerek 5 (Beş) yıllığına kiraya verilecek.
İstekliler 08.02.2021 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Evrak Birimine vermeleri gerekmektedir.
İlanla ilgili diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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