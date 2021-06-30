İŞKUR çevrimiçi paydaş bilgilendirme toplantısı organizasyonuna ilişkin hizmet alımı ihalesi

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi kapsamında yapılacak olan “Çevrimiçi Paydaş Bilgilendirme Toplantıları” ihalesi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.

İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 ( Kasım 2017,Ağustos 2018) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak gerçekleştirilecek.

Tekliflerin en geç 5 Temmuz 2021 tarihi saat 10:00’a kadar Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

