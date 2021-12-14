İSKİ Genel Kurulu toplanıyor

Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İSKİ Genel Kurulu “olağanüstü” toplantısı 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurul Toplantısı Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Toplantıda İSKİ 2022 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri, İSKİ 2022 Yılı Kırsal Mahalle ve Tankerlerle Ham Su Satış Tarifeleri ve İSKİ 2022 Yılı Kaynak Suyu Tarife Teklifleri görüşülecek.

Toplantıya ilişkin duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.