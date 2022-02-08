İşçi alım ilanı
İLAN 08.02.2022, 00:02
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Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlü daimi işçi statüsünde 33 personel alımı yapacak.
İlanlar, Türkiye İş Kurumu'nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacak. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Türkiye İş Kurumu'nca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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|22
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|22
|26
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|22
|24
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|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
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|21
|11
|Takımlar
|O
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|1. Manchester City
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|57
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|22
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|4. M. United
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|36
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|20
|36
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|34
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|22
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|20
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|12. Southampton
|22
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|22
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|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
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|20
|19
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|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
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|19
|13
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|53
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|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
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|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
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|22
|35
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|23
|34
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|31
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|30
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|23
|25
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|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
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|22
|11